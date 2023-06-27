В Усть-Каменогорске на большой территории горит сухая трава
Фото: скриншот видео
27 июня в 18:30 локализовано загорание сухой травы на восточной окраине г. Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС, в ликвидации задействованы 74 человека, 14 единиц техники от ДЧС ВКО и лесхоза, вертолет МИ-8.
"Одной из причиной пожара мог стать человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. Загорание травы локализовано на площади 14,2 га", – отметил начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО.
Ранее был локализован пожар в лесничестве в Восточном Казахстане.
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