В Усть-Каменогорске на большой территории горит сухая трава

Фото: скриншот видео

27 июня в 18:30 локализовано загорание сухой травы на восточной окраине г. Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве, сообщает Zakon.kz.

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