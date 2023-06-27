Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске на большой территории горит сухая трава

тушение пожара Фото: скриншот видео
27 июня в 18:30 локализовано загорание сухой травы на восточной окраине г. Усть-Каменогорска в Комсомольском лесничестве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС, в ликвидации задействованы 74 человека, 14 единиц техники от ДЧС ВКО и лесхоза, вертолет МИ-8.

"Одной из причиной пожара мог стать человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. Загорание травы локализовано на площади 14,2 га", – отметил начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО.


Ранее был локализован пожар в лесничестве в Восточном Казахстане.

Читайте также

В Караганде на видео попало спасение осужденного сотрудником колонии

В Экибастузе водитель попал в больницу в результате ДТП

Пожар в лесничестве в Восточном Казахстане локализован

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления