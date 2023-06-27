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В Костанайской области 18 человек заразились бруцеллезом

бруцеллез Фото: astanatv.kz
18 жителей Костанайской области заразились бруцеллезом с начала года, среди них трое малолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, случаи зафиксировали в Аулиекольском, Наурзумском, Карасуском и Костанайском. Причем, годом ранее тревожная цифра была в разы меньше, тогда выявили четыре случая. Причиной специалисты считают увеличение числа больного скота.

По данным управления ветеринарии, бруцеллез уже обнаружили у 800-сот животных. Тогда как в 2022-ом – лишь у 160 буренок. Заражение происходит при контакте с больными особями: во время ухода, убоя и употребления в пищу мяса. Всех заразившихся взяли под медицинский контроль. Часть из них проходят лечение в стационаре, некоторые на дому.

"Все лица, которые имели контакт с животными, непосредственно были взяты на медицинский осмотр, также медицинское обследование, т.е. это клинический осмотр, а также взятие крови на бактериологический, серологический, генетический метод". Руководитель отдела особо опасных инфекций ДСЭК Костанайской области Асель Баймухаметова

Ранее сообщалось, что в селе Костанайской области установят ограничительные мероприятия из-за бруцеллеза коров.

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