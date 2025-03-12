Ветврач из Костанайской области обвинил чиновников в том, что заразился бруцеллезом

Ветеринарный врач из Костанайской области намерен подать в суд на ветеринарную станцию одного из районов. В прошлом году он заразился бруцеллезом и уже несколько месяцев страдает от инфекции. Мужчина уверен, заболевание он получил на работе, сообщает Zakon.kz.

Ветеринарный врач Бауржан Маданов рассказал Astana TV, что проходит МРТ всех органов по очереди, чтобы выявить последствия бруцеллеза. Этот диагноз ему поставили в январе. Со слов мужчины, ему стало плохо на работе перед Новым годом. После чего его состояние постоянно ухудшалось.

"На работе в обморок упал, потом в больницу экстренно, потом из больницы вышел в декабре, проходил дома. После нового года думаю, что-то не то со здоровьем, приехал сюда в город, сдал кровь и обнаружили бруцеллез". Ветврач Бауржан Маданов

Ветврач вспоминает, что была тяжелейшая лихорадка и сильные боли в мышцах и суставах. Это заболевание также дает осложнение на все органы. Мужчина работает ветврачом в Федоровском округе Узункольского района с 2023 года. И зачастую приходится обслуживать скот без средств защиты, утверждает он, потому как их не выделяют.

"Это заражение произошло, если верить моему диагнозу, от инфицированного скота, или от мочи, кала, где-то я подцепил хорошо, потому что нет ни средств защиты, ни масок, ни перчаток. Они даже прописаны к коллективном договоре, в трудовом договоре, но с 2023 года работаю, ни разу ничего не дали. Ладно бы они сказали, там на складе лежат, идите, возьмите, это наша вина. Я, например, не получал ни разу". Бауржан Маданов

В управлении ветеринарии говорят, это единственный случай заражения бруцеллезом ветврача за последние два года. И заявляют, все сотрудники обеспечены индивидуальными комплектами защиты – каждый врач получил их по 100 штук на весь прошлый год. А Маданов, утверждают чиновники, заразился во внерабочее время, по их данным, он обслуживал скот в соседнем округе.

"Мы не можем констатировать, что он заболел именно при осуществлении своей деятельности непосредственно на работе. Но есть информация, которую предоставил нам руководитель ветеринарной станции Узунколького района. Там он указывает, что данный ветеринарный врач оказывал ветеринарные услуги во внерабочее время в других населенных пунктах". Руководитель отдела Управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин

Согласно данным Регионального управления ветеринарии, в том населенном пункте, где работает Бауржан Маданов, в прошлом году случаев бруцеллеза среди сельхозживотных не зарегистрировано. А в соседних как раз были. Ветеринарный врач же намерен доказать, что заболевание получил именно при выполнении профессиональных обязанностей и взыскать компенсацию. При необходимости он будет обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области зарегистрировали 21 случай заболевания аскаридозом.