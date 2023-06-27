В Алматы обсуждают видео, на котором девочка жестоко избивает кошку

В социальной сети распространилось видео, на котором девочка жестоко избивает кошку в лифте, сообщает Zakon.kz.

На кадрах школьница заходит в лифт с кошкой, затем бросает ее на пол и бьет кулаками и ногами.

Зоозащитники заявили, что инцидент произошел в одном из ЖК Алматы.





Как выяснилось, полицейские уже нашли девочку.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района проведена проверка. Установлено, что правонарушение допущено 11-летней девочкой, которая вместе с родителями приехала в гости к родственникам из города Караганда. Другие обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, будет дана правовая оценка". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных.