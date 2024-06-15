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Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 01:58 Фото: pixabay
Ученые Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма установили, что кратковременный отказ от алкоголя может стать причиной нарушения микрофлоры кишечника у ранее злоупотреблявших спиртными напитками людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLoS ONE, в исследовании приняли участие три группы испытуемых: лица, которые воздерживались от употребления алкоголя в течение как минимум шести недель до начала исследования, злоупотребляющие алкоголем люди и здоровые добровольцы.

Согласно данным о состоянии физического и психического здоровья участников, пишет издание, степень повреждения печени у испытуемых из первой группы, получили информацию о качестве сна и наличии симптомов тревоги и депрессии. После этого у всех участников взяли образцы кала для оценки состояния микробиома кишечника.

Микробиом кишечника – это микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем. Они играют важную роль в обеспечении нормального пищеварения и функционирования иммунной системы.

По данным исследования, в кишечнике ранее злоупотреблявших алкоголем людей было снижено количество полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae после кратковременного отказа от спиртного. Также было установлено, что вследствие воздействия держания от алкоголя у участников первой группы произошло усиление симптомов тревоги и депрессии.

Ученые выяснили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, может ли длительное воздержание от спиртных напитков привести к постепенному устранению этих неблагоприятных эффектов.

Ранее ученые доказали, что выпивать перед полетом и во время опасно для жизни.

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