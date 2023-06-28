Директоров детсадов Актау оштрафовали за торт начальнику горОО

Директоров 26 детских садов Актау оштрафовали на 10 миллионов тенге за попытку подарить руководителю отдела образования торт и сертификат на покупки, сообщает Zakon.kz.

В антикоррупционное ведомство обратилась сама руководить отдела образования. Когда директора детских садов преподнесли ей торт и сертификат на 40 тысяч тенге в один из местных торговых домов, передает КТК.

"В отношении 26 директоров частных детских садов возбуждено административное дело по статье 676 Кодекса об административных нарушениях Республики Казахстан. И директора были оштрафованы на общую сумму 10 миллионов тенге. Учитывая эту ситуацию, еще раз напоминаем, что получение подарков государственными служащими и приравненными лицами не допускается". Биржан Хайруллин, первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области

Каждый директор детского сада, по решению суда, обязан выплатить по 345 тысяч тенге. Один из них не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. После пересмотра дела в антикоре увеличили сумму штрафа. Теперь обратившийся будет платить 483 тысячи.

Ранее стало известно, что в одном из государственных детсадов Мангистауской области пытались купить три принтера за 32,1 миллиона тенге, то есть за 10,7 млн тенге за каждый. При этом, рыночная стоимость одного принтера не превышает ста тысяч.