Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, застреленного полицией

Во французском городе Нантер начались беспорядки после того, как утром 27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ подчиниться требованиям, сообщает Zakon.kz.

Жители Нантере вышли на улицы и устроили беспорядки через несколько часов после того, как стало известно о смерти 17-летнего подростка, который скончался после выстрела полицейского.





Tensions à Nanterre: la situation est "contenue" selon la préfecture de police pic.twitter.com/Sejle8dxEE — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2023

Известно, что утром 27 июня полицейские остановили автомобиль для проверки. Сидящий в авто подросток отказался повиноваться требованиям сотрудника полиции. По некоторым данным, юноша вел себя агрессивно. В ответ полицейский применил оружие и выстрели один раз. Пуля угодила в подростка, который скончался на месте, не смотря на старания прибывших медиков.





Жители Нантере вышли на улицы во второй половине дня. Они начали поджигать строительные домики и деревянные поддоны. На месте начались потасовки и беспорядки.

В полиции заявили об аресте девяти человек. Один, как сообщается, ранен во время столкновений. Об этом пишет BFMTV. Протесты не утихают до сих пор.

Тем временем во Франции несколько недель подряд проходили протесты против пенсионной реформы. Жители столицы и ряда городов устраивали массовые шествия, заявляя несогласия в повышением пенсионного возраста.