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300 тысяч демонстрантов вышли на очередной протест во Франции

300 тысяч демонстрантов вышли на очередной протест во Франции Фото: Тwitter/BFMTV
Сотни тысяч протестующих заполонили улицы Парижа, выступая против пенсионной реформы во Франции. Полицейские проводят задержания, сообщает Zakon.kz.

В столице Франции 6 июня продолжились недовольства против пенсионной реформы. На этот раз сообщается о 300 тысячах местных жителей, которые вышли на улицы города.

По данным телеканала BFM, французы это не самая масштабная акция за последние дни. В начале мая количество протестующих в один день достигло 550 тысяч. При этом, люди продолжают выступать против пенсионной реформы, иногда это переходит в столкновения с полицией и беспорядки.


Жители Франции требуют отменить принятую весной этого года реформу, увеличивающую возраст выхода на пенсию, и вернуть 60-летний порог.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее. С этого момента во Франции возраст выхода на пенсию увеличился с 62 до 64 лет.

Недовольные новшествами французы устроили в Дижоне показательную акцию. На площади города сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн.

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