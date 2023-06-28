Газохимический комплекс Атырау остановлен

В Атырау остановили на ремонт интегрированный газохимический комплекс, чтобы перевести его на 100% режим работы, сообщает Zakon.kz.

Интегрированный газохимический комплекс ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc остановлен на ремонт. Работы продлятся до 25 июля, сообщает пресс-служба предприятия.

Завод, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, пройдет гарантийные эксплуатационные испытания. Это позволит комплексу начать работу на 100% мощности, пишет АкЖайык.

"Предприятие рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства. Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности". Пресс-служба предприятия

7 июня прошлого года в ходе посещения председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым объектов компании в Атырауской области стало известно, что строящийся на тот момент комплекс был готов на 99%.