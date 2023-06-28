Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Часы, определяющие признаки инфаркта и инсульта, разработали школьники Тараза

Часы, определяющие признаки инфаркта и инсульта, разработали школьники Тараза Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Ученики специализированного лицея для одаренных детей Тараза разработали наручные часы, которые способны выявить признаки инфаркта и инсульта у владельца, сообщает Zakon.kz.

Ученик 9 класса областного специализированного лицея для одаренных детей Дулат Исабек и ученица 8 класса Адия Турсынбай разработали часы "Second Heart", которые помогут вовремя выявить признаки инфаркта и инсульта.


Часы, определяющие признаки инфаркта и инсульта, разработали школьники Тараза

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


О своей разработке юные дарования рассказали акиму Жамбылской области на прошедшей 27 июня встрече. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.


Часы, определяющие признаки инфаркта и инсульта, разработали школьники Тараза

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


Проект по поручению акима, в числе прочих, будут в дальнейшем сопровождать сотрудники управления образования, цифровизации, предпринимательства и здравоохранения, отмечают в акимате.

Ранее стало известно, что казахстанский школьник Сагын Омирбайулы занял второе место на престижном международном фестивале Sanremo Junior 2023. Он стал лучшим среди исполнителей из 20 стран мира.

Читайте также

Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

Опубликован список государственных образовательных грантов

Где в Алматы можно совершить обряд жертвоприношения на Курбан айт

Мария Мельникова
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления