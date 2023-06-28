Часы, определяющие признаки инфаркта и инсульта, разработали школьники Тараза
Ученик 9 класса областного специализированного лицея для одаренных детей Дулат Исабек и ученица 8 класса Адия Турсынбай разработали часы "Second Heart", которые помогут вовремя выявить признаки инфаркта и инсульта.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
О своей разработке юные дарования рассказали акиму Жамбылской области на прошедшей 27 июня встрече. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Проект по поручению акима, в числе прочих, будут в дальнейшем сопровождать сотрудники управления образования, цифровизации, предпринимательства и здравоохранения, отмечают в акимате.
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