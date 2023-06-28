Часы, определяющие признаки инфаркта и инсульта, разработали школьники Тараза

Ученики специализированного лицея для одаренных детей Тараза разработали наручные часы, которые способны выявить признаки инфаркта и инсульта у владельца, сообщает Zakon.kz.

Ученик 9 класса областного специализированного лицея для одаренных детей Дулат Исабек и ученица 8 класса Адия Турсынбай разработали часы "Second Heart", которые помогут вовремя выявить признаки инфаркта и инсульта.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области





О своей разработке юные дарования рассказали акиму Жамбылской области на прошедшей 27 июня встрече. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона.





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области





Проект по поручению акима, в числе прочих, будут в дальнейшем сопровождать сотрудники управления образования, цифровизации, предпринимательства и здравоохранения, отмечают в акимате.

Ранее стало известно, что казахстанский школьник Сагын Омирбайулы занял второе место на престижном международном фестивале Sanremo Junior 2023. Он стал лучшим среди исполнителей из 20 стран мира.