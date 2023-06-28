В медикаментозный сон поместили ребенка после падения из окна в Шымкенте

В Шымкенте шестилетний ребенок выпал из окна на третьем этаже и его погрузили в медикаментозный сон из-за тяжелых травм, сообщает Zakon.kz.

27 июня в областной детской больнице Шымкента врачи рассказали о состоянии шестилетнего ребенка, которого накануне госпитализировали с тяжелейшими травмами после падения из окна, пишет Otyrar.

"При поступлении он сразу же взят на искусственную вентиляцию легких, подключен к кардиотонике и подключены препараты для снижения травматического шока и профилактики травм головного мозга. По прогнозу мы не можем сказать, потому что мы боремся последствиями травматического шока и отеком головного мозга". Алмат Байсалов, заместитель главного врача областной детской больницы

Пациенту диагностировали многочисленные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылка, травматический шок и подкожные гематомы. Ребенок находится в реанимации, врачи погрузили его в медикаментозный сон.

Спасатели и врачи отмечают, что в летний период случаев выпадения детей из окон становится больше. Специалисты призывают родителей не оставлять детей без присмотра и устанавливать на окна защиту.

В Павлодаре городской отдел образования проводит акцию, во время которой многодетным семьям устанавливают защиту на окна. К этому педагоги привлекают местных предпринимателей.