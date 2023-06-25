Многодетным семьям Павлодара бесплатно устанавливают блокираторы окон

Городской отдел образования Павлодара проводит акцию по установке блокираторов на окна в квартирах многодетных семей города. Это поможет предотвратить участившиеся случаи падения детей из окон, сообщает Zakon.kz.

Большая часть несчастных случаев, когда дети падают из окон многоэтажек, случается в летний период, отмечают в отделе образования Павлодара. В этом году для минимизации трагических инцидентов в городе проводят акцию по установке ограничителей на окна. Для этого власти привлекают местных предпринимателей, передает Pavlodarnews.

Чиновники привлекают бизнесменов, которые устанавливают блокираторы. Так уже 200 защитных механизмов удалось поставить на окна в квартирах, где живут многодетные семьи, отмечает руководитель отдела образования Куаныш Кыдралин.

За последний месяц в разных регионах страны произошли трагические случаи падения детей из окон многоэтажек. В ряде случаев дети погибают. В остальных – получают серьезные травмы. Так 23 мая в Павлодаре ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб. 31 мая в том же городе четырехлетний мальчик выжил после падения с десятого этажа, малыш получил серьезные травмы. 6 июня в Усть-Каменогорске погиб трехлетний малыш, выпав из окна. 9 июня пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб в Туркестанской области.