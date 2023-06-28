Студент-медик издевался над больными и снимал это на видео

22-летнего студента из Астаны подозревают в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации, сообщает Zakon.kz.

Расследование по делу 22-летнего студента медвуза длитс/ уже семь месяцев. Молодого человека подозревают в истязаниях над пациентами. Он не только издевался над тяжело больными людьми и детьми, но и снимал все это на камеру, передает Первый канал Еварзия.

"Мужчину пожилого возраста со смертельным диагнозом избивают прямо во время приёма пищи. Съесть кусочек хлеба тоже заставили дедушку специально, потому что у него нет зубов. За минутное видео автор бьёт пациента 10 раз. За него даже пытается заступиться другой онкобольной, но сам он тоже попал под психологическое давление садиста", – передает телеканал.

Большинство пациентов хосписа с деменцией и слабоумием. Студент-медик знал о состоянии больных и их беспомощности. После того, как у пожилых людей начали замечать синяки, молодого человека уволили, но издевательства продолжились в детском центре реабилитации для детей с аутизмом.

"Хочу, чтобы его закрыли. Он до сих пор на свободе ходит. Хочу, чтобы по всей строгости закона получил, чтобы в дальнейшем такого случая не было", – говорит мама пострадавшего ребенка.

Сейчас студент медвуза находится под домашним арестом.

"По каким причинам, почему экспертизы соответствующие не проводили, почему следственные действия не проводили? У студента медакадемии имеются свои влиятельные родственники, которые повлияли на ход событий, то есть попросили, позвонили, либо же приказали. Мы сейчас только в догадках. И то, что дело длится более года, имея все доказательства, видеоматериалы, аудиоматериалы". Мерхат Ахметолдин, адвокат

В полиции рассказали, что дело возбуждено по статье "Истязание", части 2 статьи 110 УК РК. Если студента признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее стало известно об очередном случае истязания детей с особыми потребностями сотрудниками интерната попал на видео камер наблюдения. В полиции завели уголовное дело.

