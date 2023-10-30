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Законодательство РК

Приговор издевавшемуся над детьми и стариками студенту-медику вынесли в Астане

Казахстан Астана суд студент-медик истязание издевательства приговор Фото: Zakon.kz
Суд в Астане приговорил студента-медика, издевавшегося над пациентами хосписа и детского центра реабилитации, к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

На судебном заседании Специализированного межрайонного суда Астаны 30 октября судья Баглан Идирисов огласил свой вердикт по делу в отношении студента-медика, который систематически издевался над пациентами.

"Признать подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 110 ч. 2 пп. 1 и 2 УК РК и назначить ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания – в учреждении УИС средней степени безопасности. Изменить избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей, взять под стражу немедленно". Баглан Идирисов

Суд также частично признал гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с подсудимого в пользу двух представительниц потерпевших по 2 млн тенге.

Расследование по делу 22-летнего студента медвуза длилось несколько месяцев. Все это время он находился под домашним арестом. Молодого человека подозревали в истязаниях пациентов. Свои издевательства над беспомощными людьми он снимал на видео. Студента-садиста уволили после того, как у пожилых пациентов обнаружили синяки, но он продолжил издеваться над пациентами детского реабилитационного центра.

Представитель потерпевшей стороны заявил, что будет требовать максимального наказания для подсудимого. Потерпевшие раскрыли жуткие подробности издевательств. Прокурор запросила для студента реальный срок – 4 года и 8 месяцев лишения свободы по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 110 УК РК. Сам подсудимый уверял, что "просто хотел припугнуть" пострадавших.

На заседании суда 27 октября показали видеозаписи, которыми студент-медик делился с друзьями в чате в WhatsApp. В одном из видеороликов подсудимый бил по лицу и по голове, оскорблял и всячески унижал пожилого человека, который из-за болезни с трудом передвигается. В другом видео он издевался над пожилой женщиной с признаками деменции, еще в одном – над мальчиком с аутизмом.

В суд также поступили два гражданских иска о возмещении морального вреда. Две потерпевшие оценили нанесенный моральный вред в 5 млн тенге каждая.

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