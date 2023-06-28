Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с одним из главных праздников мусульман, Курбан айтом, сообщает Zakon.kz.

Утром 28 июня президент Токаев опубликовал поздравления с праздником Курбан айт, сообщает пресс-служба Акорды.

"В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости.

В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране.

Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа.

Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!"

Президент Касым-Жомарт Токаев

28 июня в Казахстане отмечают один из главных мусульманских праздников, Курбан айт. Курбан айт – праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ораза айт. Курбан айт празднуют три дня.