Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На Бухтарминском водохранилище спасли двух рыбаков

На Бухтарминском водохранилище спасли Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Двое местных жителей, решив порыбачить, вышли на резиновой лодке в воду Бухтарминского водохранилища. Ветер унес их далеко от берега, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 июня в районе села Славянка.

Спасатели, получив сообщение о происшествии, вышли на моторных лодках на поиски.

Терпящих бедствие рыбаков обнаружили в 4 км от места, где они вышли на рыбалку. Пересадив пострадавших в свою лодку, спасатели транспортировали их до берега.

Ранее стало известно, что в Костанайской области мужчина во время рыбалки потерял сознание.

Читайте также

Главное к утру: Курбан айт, пожар в ВКО, срок за убийство троих детей

Студент-медик издевался над больными и снимал это на видео

В медикаментозный сон погрузили ребенка после падения из окна в Шымкенте

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
как можно использовать пенсионные накопления в Казахстане
Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления
прогноз погоды
Грозу, шквал и пожарную опасность прогнозируют синоптики в Казахстане в среду
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления