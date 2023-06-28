На Бухтарминском водохранилище спасли двух рыбаков
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Двое местных жителей, решив порыбачить, вышли на резиновой лодке в воду Бухтарминского водохранилища. Ветер унес их далеко от берега, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 27 июня в районе села Славянка.
Спасатели, получив сообщение о происшествии, вышли на моторных лодках на поиски.
Терпящих бедствие рыбаков обнаружили в 4 км от места, где они вышли на рыбалку. Пересадив пострадавших в свою лодку, спасатели транспортировали их до берега.
Ранее стало известно, что в Костанайской области мужчина во время рыбалки потерял сознание.
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