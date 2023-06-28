Дональд Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Джо Байдена

Президента США Джо Байдена контролирует Китай, заявил экс-глава государства Дональд Трамп, выступая на мероприятии федерации женщин-республиканок в штате Нью-Гемпшир, сообщает Zakon.kz.

Трамп указал на то, что нынешняя американская администрация не реагирует на сообщения о деятельности КНР на Кубе, связав это с якобы имевшим место получением семьей действующего президента денег от китайских компаний, передает ТАСС.

"Причина, по которой он не хочет ничего делать, в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им", – сказал Трамп и пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года он потребует от Китая вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы в течение 48 часов.

По данным СМИ, Китай и Куба заключили секретное соглашение о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США. Однако Министерство иностранных дел Кубы опровергло эту информацию, а МИД КНР заявил о своей неосведомленности по этой теме.



Ранее бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес американских СМИ, заявив, что они замалчивают скандал вокруг действующего главы государства Джо Байдена.

Неделю назад Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором.