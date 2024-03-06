Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты

Экс-президент США Дональд Трамп вызвал действующего Джо Байдена на дебаты, чтобы важные государственные проблемы, сообщает Zakon.kz

"Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев. Поэтому я призываю к дебатам", - заявил он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте и подчеркнул, что с нетерпением ждет ответа.

По информации Белого дома запрос об участии Байдена в дебатах следует перенаправить к его избирательной кампании.

Как выяснилось, кандидат в президенты США может отказаться от участия в дебатах, если сочтет это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах.

60-е выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Скорее всего борьба развернется между Джо Байденом и Дональдом Трампом. В августе-сентябре должны будут пройти съезды партий, на которых будет утверждено по одной кандидатуре от каждой.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что "уволит" Байдена на предстоящих выборах.