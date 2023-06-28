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Камыш тушат с вертолета в Алматинской области

Камыш тушат с вертолета в Алматинской области Фото: ДЧС Алматинской области
На территории Иле-Балхашского резервата в труднодоступной болотистой местности продолжают тушить пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, общая площадь пожара составила порядка 6200 га, из них потушили на 6100 га.

Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 5-м квартале на предварительной площади 100 га.

Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.

Как отметили в ведомстве, угрозы населенным пунктам нет.

28 июня с 13:40 для тушения пожара был задействован вертолет Ми-872 АО "Казавиаспас", которым на данное время осуществлено семь сбросов воды.

Камыш тушат с вертолета в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

В тушении загорания задействованы 47 сотрудников, пять единиц техники, два плавсредства, три мотопомпы и один беспилотный летательный аппарат. А также 25 человек и 10 единиц техники РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", восемь человек и четыре единицы техники лесного хозяйства.

Ранее в МЧС сообщали, что в Иле-Балхашском природном резервате произошло крупное возгорание. 

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