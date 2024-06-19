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Крупный пожар разгорелся из-за грозы в Иле-Балхашском резервате

Крупный пожар тушат вторую неделю в Иле-Балхашском резервате, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 18:48 Фото: pixabay
Крупный пожар произошел на территории Иле-Балхашского резервата. По предварительной информации, причиной возгорания стала гроза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 19 июня национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары", первые термоточки зафиксированы 11 июня в 11:15. 

"11 июня в 13:45 поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что произошло загорание камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина – грозовой разряд. По данным МЧС на 13 июня площадь пожара – 30 га", – говорится в сообщении. 
Крупный пожар тушат вторую неделю в Иле-Балхашском резервате, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 18:48

Фото: gharysh.kz

На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш составляет 2794,79 га.

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