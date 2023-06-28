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В Алматинской области женщина погибла в ДТП на глазах супруга

ДТП Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла в поселке Долан Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Муж подвез жену к поселку. Остановился на трассе. Супруга, как делают все жители села, перебегала дорогу, чтобы через поле дойти домой.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На глазах супруга женщину сбил автомобиль. Пострадавшая от удара упала. На место оперативно приехали медики. Но женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель автомобиля марки Hyundai, который сбил пострадавшую, его ослепила машина супруга погибшей.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В обстоятельствах ДТП разбирается дознаватель Алматинской области, назначены соответствующие экспертизы.

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Елена Беляева
Алматинская область
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