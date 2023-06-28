Какие витамины не рекомендуют принимать без назначения врача

Врач-эндокринолог Ольга Рождественская рассказала, что некоторые витамины и микроэлементы способны вызывать аллергию

Она посоветовала не назначать их себе самостоятельно.

"Витамин С или витамины группы В довольно аллергенные. Если вы только начинаете принимать какие-то добавки, лучше это сделать в первой половине дня, чтобы зафиксировать какие-то аллергические реакции и посмотреть в течение дня, как вы переносите это", – цитирует врача Pravda.Ru.

Эндокринолог подчеркнула, что без рекомендаций врача лучше не экспериментировать с БАДами и витаминами, чтобы не навредить себе. Так, объяснила медик, за дефицитом железа могут крыться заболевания вплоть до серьезных патологий желудочно-кишечного тракта и новообразований. И самоназначением этого микроэлемента подобные проблемы не решить.

Единственные витамины, которые, по мнению врача, не навредят – поливитамины.

"Там микродозы всех жизненно важных, мы называем их эссенциальными. Эссенциальные – это жизненно важные микроэлементы и витамины. Там в физиологических дозах, то есть, по сути, то, что мы должны получать из рациона", – объяснила специалист.

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