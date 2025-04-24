Врач объяснила, как правильно принимать витамины

Российская врач предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов, сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.RU, врач-кардиолог Ольга Бузуверова рассказала, что к веществам, необходимым для нормальной жизнедеятельности нашего организма, относятся железо, медь, селен, йод, хром, цинк, фтор, марганец, кремний, витамин Д, витамин С, витамины группы В, витамины А и Е, омега 3-6-9.

"Стоит обратить внимание, что назначение лечебных препаратов или добавок должно проводиться врачом, так как имеется ряд особенностей по дозировке, приему, некоторые вещества не сочетаются между собой, некоторые имеют противопоказания или могут вызывать аллергические реакции. Так, например, витамины группы В, железо лучше принимать на голодный желудок и запивать водой, а такие напитки, как чай, кофе, сок, молоко, препятствуют всасыванию этих витаминов и минералов. Омега 3,6,9 принимается во время еды. А жирорастворимые витамины – такие как A, Е, D и K, лучше принимать после еды и раздельно друг от друга", – отметила эксперт.

Данный материал не является инструкцией к действию. Перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

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