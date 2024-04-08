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Есть ли риск вспышки инфекционных заболеваний из-за паводков, рассказали в Минздраве

Инфекции, паводки, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 16:26 Фото: akorda.kz
Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Айгерим Уразалиева рассказала о результатах лабораторного мониторинга качества и безопасности воды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, Министерство здравоохранения контролирует эпидемиологическую ситуацию в регионах, где наблюдаются паводки. В связи с этим работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

"Ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода, остается на стабильном уровне. Особо отмечу, что на всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. Отбор и исследования проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели проводятся на постоянной основе. Результаты лабораторного мониторинга качества и безопасности воды показывают, что на сегодняшний день отсутствуют риски для возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний", – сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Айгерим Уразалиева.

После она обратилась к представителям СМИ, блогерам в связи с распространяемыми в мессенджерах фейковыми сообщениями об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях. В Минздраве просят не доверять сомнительным источникам и непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц. 

"Вот буквально сегодня начала распространяться фейковая информация о прекращении оказания стационарной помощи, заражении источников водоснабжения вирусом. Еще раз призываем не доверять и не распространять подобные сведения, не создавать панику среди населения. Мы со своей стороны будем также пресекать подобные попытки дезинформации в медийном поле по вопросам охраны здоровья населения", – добавила Айгерим Уразалиева.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков.

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