Беспорядки во Франции продолжаются вторые сутки

Недовольства и беспорядки распространились на несколько городов Франции. Протесты сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией, сообщает Zakon.kz.

Начавшиеся 27 июня в городе Нантер беспорядки распространились на Париж, Ренне и Тулуз. Причиной масштабных протестов стала смерть 17-летнего подростка, который скончался после ранения, полученного из табельного оружия полицейского, который остановил автомобиль для проверки, передает BFMTV.

В ночь на 29 июня в городах Франции люди продолжают громить улицы, поджигать машины и строить баррикады. Также митингующие вступают в стычки с представителями правоохранительных органов.





Tensions à Nanterre: les pompiers interviennent pour éteindre des véhicules en flamme pic.twitter.com/8qPtzqBFVa — BFMTV (@BFMTV) June 28, 2023

Полицейские сообщают об аресте 18 человек из числа протестующих. Также под стражей находится полицейский, который произвел выстрел.

Сообщается, что мать погибшего подростка призвала жителей Франции к восстанию, которое намечено на четверг, 29 июня.





Tensions après la mort de Nahel: 18 interpellations ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine, dont 11 à Nanterre pic.twitter.com/WjzzyIhKLd — BFMTV (@BFMTV) June 28, 2023

Накануне стало известно, что жители французского Нантере вышли на улицы и устроили беспорядки через несколько часов после того, как стало известно о смерти 17-летнего подростка, который скончался после выстрела полицейского.