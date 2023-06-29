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Беспорядки во Франции продолжаются вторые сутки

Беспорядки во Франции продолжаются вторые сутки Фото: скриншот с видео
Недовольства и беспорядки распространились на несколько городов Франции. Протесты сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией, сообщает Zakon.kz.

Начавшиеся 27 июня в городе Нантер беспорядки распространились на Париж, Ренне и Тулуз. Причиной масштабных протестов стала смерть 17-летнего подростка, который скончался после ранения, полученного из табельного оружия полицейского, который остановил автомобиль для проверки, передает BFMTV.

В ночь на 29 июня в городах Франции люди продолжают громить улицы, поджигать машины и строить баррикады. Также митингующие вступают в стычки с представителями правоохранительных органов.


Полицейские сообщают об аресте 18 человек из числа протестующих. Также под стражей находится полицейский, который произвел выстрел.

Сообщается, что мать погибшего подростка призвала жителей Франции к восстанию, которое намечено на четверг, 29 июня.


Накануне стало известно, что жители французского Нантере вышли на улицы и устроили беспорядки через несколько часов после того, как стало известно о смерти 17-летнего подростка, который скончался после выстрела полицейского.

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