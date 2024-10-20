Археологи нашли уникальную мозаику в древнеримской деревне на Сицилии

Археологи обнаружили богатую древнеримскую деревню на юго-востоке итальянской Сицилии, построенную в период с II по IV век нашей эры, сообщает Zakon.kz.

О находке подробно рассказали в публикации Arkeonews.

Специалисты раскопали остатки римского дома на территории провинции Катания. Полы в нем украшены мозаикой. Постройка была частью римской деревни площадью 15 гектаров и находилась недалеко от города Видзини, на высоте около 500 метров над уровнем моря.

Ранее, в 2023 году, ученые с помощью геофизических методов получили подробные изображения этого подземного участка. Благодаря этому им удалось найти дом, в одной из комнат которого площадью почти 100 квадратных метров был мозаичный пол.

Помимо этого, на территории деревни были найдены покрытые рисунками колонны, остатки фонтанов с мраморными прудами и роскошное римское покрытие для керамики – терра сигиллата ("запечатанная земля").

Ранее в Марокко на археологическом объекте, который долгие годы оставался неисследованным, было обнаружено земледельческое общество, возраст которого насчитывает тысячи лет.