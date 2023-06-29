Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток

Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении семи сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Их подозревают в неоднократном получении взяток.

"Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения. Кроме того, инспекторы обманным путем завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах". Пресс-служба Антикора

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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