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Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток

Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении семи сотрудников патрульной полиции по Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Их подозревают в неоднократном получении взяток.

"Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения. Кроме того, инспекторы обманным путем завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах".Пресс-служба Антикора

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Согласно положениям ст. 201 УПК РК, иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Антикор Антикор ДП Алматы Алматинская область Алматы
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