Тренер "Интер Майами" извинился за Лионеля Месси

Товарищеский матч клуба "Интер Майами" со звездами чемпионата Гонконга породил скандал. В ситуацию пришлось вмешаться главному тренеру американской команды Херардо Мартино, который объяснил, почему главной звезды клуба Лионеля Месси не было на поле, сообщает Zakon.kz.

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Товарищеский матч между "Майами" и звездами гонконгского футбола состоялся 4 февраля. В победном для американцев матче (4:1) не смогли принять участие лидеры "Интера" Лионель Месси и Луис Суарес. После игры 38-тысячная армия фанатов, которая заполнила стадион "Сон Кон По", выразила бурное возмущение отсутствием аргентинского форварда на поле. Недовольство местных болельщиков попытался погасить наставник клуба из Флориды Херардо Мартино.

"Мы благодарны Гонконгу за гостеприимство и понимаем, что фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси. Таким было решение медицинского штаба после проверки состояния игроков. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их здоровьем. В связи с этим просим прощения. Мы хотели дать футболистам немного поиграть, но риск был слишком велик. У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра. Ждем какого-то улучшения, но эта ситуация наблюдается уже много дней. У нас есть обязательства перед МЛС". Херардо Мартино, главный тренер ФК "Интер Майами"

Футбольные фанаты Гонконга, которые заплатили большие суммы за билеты, чтобы увидеть игру Месси воочию, к концу матча освистывали футболистов и кричали с трибун, требуя вернуть деньги. Самый дешевый входной билет на арену стоил 880 долларов в местной валюте (около 51 тыс. тенге), а самый дорогой – 4480 гонконгских долларов (около 260 тыс. тенге).





Фото: Instagram/intermiamicf

Сам Месси, как и его звездный уругвайский напарник Суарес, провел весь матч на скамейке запасных. Из-за этого гонконгские власти потребовали от "Интер Майами" компенсацию, так как участие аргентинца в товарищеской встрече было прописано в контракте. Помимо этого, недовольство выразили несколько игроков гонконгской сборной, которые пожаловались на нежелание аргентинца общаться с ними за пределами поля. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" отказывался фотографироваться, в отличие от его товарищей по команде.



Следующий товарищеский матч "Интер Майами" проведет в Японии, 7 февраля, против команды "Виссел Кобе".