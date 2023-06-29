Угрожали сорвать свадьбу: житель Шымкента заплатил шантажисткам 200 тысяч тенге

Две девушки вымогали деньги у жителя Шымкента. Они угрожали распространить видео, на котором он якобы изменяет невесте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 29 июня, две девушки выманили у жителя города 200 тысяч тенге, угрожая в противном случае распространить его интимное видео. Мужчина обратился с заявлением о вымогательстве в отдел полиции Аль-Фарабийского района.

"Со слов потерпевшего, две девушки – его старые знакомые, обманом позвали мужчину к себе домой. Как только парень оказался в квартире, одна из злоумышленниц начала снимать его на смартфон, ложно описывая происходящее. Зная про предстоящую женитьбу, подруги потребовали у новоиспеченного жениха 200 тысяч тенге за удаление видео, пригрозив в противном случае показать запись невесте и сорвать свадьбу", – рассказал следователь Жалгас Халила.

Мужчина передал девушкам деньги под контролем правоохранительных органов. Подозреваемых задержали с поличным. Идет досудебное расследование по статье 194 УК РК ("Вымогательство").

Такие случаи в Казахстане происходят нередко. Например, в конце июня в Костанае задержали группу вымогателей, которые под надуманным предлогом требовали у 21-летнего горожанина 6 млн тенге.