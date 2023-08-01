Угрожал опорочить: житель Шымкента вымогал у друга 100 тысяч долларов

Житель Шымкента завладел компрометирующими снимками своего друга и вымогал у него 100 тысяч долларов за нераспространение порочащей информации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 1 августа, в полицию с заявлением о вымогательстве обратился житель Каратауского района. Он рассказал, что неизвестный пользователь соцсети требует с него 100 тысяч долларов, угрожая в противном случае опубликовать в Интернете его интимные фото и видео.

Мужчина выполнил требования шантажиста и оставил сумку с 10 млн тенге под металлической трубой на улице. Спустя несколько часов вымогатель пришел забрать деньги, и его взяли с поличным сотрудники правоохранительных органов. В этот момент выяснилось, что шантажист был хорошо знаком со своей жертвой.

"Удивлению и разочарованию заявителя не было предела, когда он узнал в задержанном своего друга. Выяснилось, что горе-товарищ в ходе застолья, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, завладел компрометирующими снимками в его смартфоне", – рассказали в пресс-службе ДП.

Подозреваемого водворили в следственный изолятор, идет досудебное расследование по ч. 4 ст. 194 УК РК.