Маркировка рекламы, запрет дезинформации: депутаты одобрили закон об онлайн-платформах

Депутаты Сената на пленарном заседании 29 июня в двух чтениях одобрили закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ.

Законом наряду с определениями "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)" вводятся и другие термины.

"Нормы закона направлены на развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. На сегодняшний день не все онлайн платформы позволяют использовать интерфейс на казахском языке, нет простой возможности полностью ознакомиться с пользовательским соглашением. Законом вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению. Кроме того, закон придает особое значение необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент". Депутат Сената Айгуль Капбарова

В отношении рекламы онлайн-платформ, особенно в отношении детей, планируется предусмотреть обязательства по более тщательному анализу механизма целевой рекламы.

"Законопроект также предусматривает безопасное и прозрачное развитие онлайн-среды. На основании обращений граждан РК предлагается ввести нормы, позволяющие бороться с содержанием, включающим буллинг и непримиримую риторику. В Уголовный кодекс РК вносятся поправки в части внесения в диспозицию статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословно-групповой или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации, за дополнительное обоснование по их применению в случае совершения действий с использованием онлайн-платформ". Айгуль Капбарова

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена новая статья, согласно которой за распространение дезинформации пользователи и влиятельные лица/инфлюенсеры онлайн-платформ, создающие условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, будут нести административную ответственность.

Законопроект разработан и уже почти принят буквально за несколько месяцев. Несмотря на то, что основная цель разработки законопроекта – разрешение проблемных ситуаций с онлайн-рекламой и размещением незаконного контента в сети, разработчик Консультативного документа регуляторной политики к законопроекту – Министерство информации и общественного развития РК также считает, что в Казахстане есть "проблема отсутствия возможностей осуществления предпринимательской деятельности на онлайн-платформах в соответствии с законодательством". С мнениями экспертов о новом законе можно ознакомиться здесь.

