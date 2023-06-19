Онлайн, айналайн: что можно и что нельзя на онлайн-платформах

В Казахстане нижней палатой Парламента рассмотрен законопроект "Об онлайн-рекламе и онлайн-платформах". На сайте за последние несколько недель было размещено несколько подробных комментариев казахстанских юристов в отношении законопроекта, пишет Zakon.kz.

Один из комментариев, которым обозначены риски правового регулирования онлайн-платформ, подготовлен управляющим директором ОЮЛ "Ассоциация Цифровой Казахстан", кандидатом юридических наук Еленой Бычковой.

"Законопроектом "Об онлайн-рекламе и онлайн-платформах" внедряются новые требования к рекламе и контенту в Интернете, которые из-за неопределенностей формулировок могут затронуть коммерческую деятельность малого и микробизнеса в сети, а также в целом повлиять на свободу предпринимательской деятельности", – говорит эксперт.

С полным текстом комментария специалиста к законопроекту можно ознакомиться на сайте информационной системы "Параграф". Елена Бычкова принимала участие в подготовке экспертного заключения НПП "Атамекен" и нескольких профессиональных ассоциаций на законопроект. Изданию Zakon.kz эксперт ответила на несколько вопросов по теме.

Законопроект разработан и уже почти принят буквально за несколько месяцев. Несмотря на то, что основная цель разработки законопроекта - разрешение проблемных ситуаций с онлайн-рекламой и размещением незаконного контента в сети, разработчик Консультативного документа регуляторной политики к Законопроекту – Министерство информации и общественного развития РК также считает, что в Казахстане есть "проблема отсутствия возможностей осуществления предпринимательской деятельности на онлайн-платформах в соответствии с законодательством".

Все ли разрешено, что не запрещено

"Вывод разработчика о том, что нет эффективных правовых механизмов, которые бы гарантировали соблюдение прав всех субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность на онлайн-платформах – неверен. К предпринимательской деятельности вне зависимости от формы ее осуществления – оффлайн или онлайн – применимы все основные казахстанские законодательные акты, в целом регулирующие предпринимательскую деятельность и соответствующее отраслевое законодательство". Елена Бычкова

"Все требования в отношении субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность – Гражданский, Предпринимательский, Налоговый, Административный работают в отношении продавцов и поставщиков услуг.

Налоговый кодекс кроме общеприменимых положений содержит специальные понятия: интернет-площадка, интернет-магазин, а также целый раздел, определяющий налогообложение иностранных компаний при осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в электронной форме физическим лицам".

Закон "О защите прав потребителей" всецело защищает пользователей платформ, сайтов и всех возможных интернет-площадок.

Закон "О торговой деятельности" содержит определение электронной коммерции – предпринимательской деятельности в электронной торговле, а также продаже услуг, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных технологий, а также электронной торговли – предпринимательская деятельность по реализации товаров, осуществляемая посредством информационно-коммуникационных технологий".

"Таким образом, предпринимательская деятельность вне зависимости от того, ведется она в сети или в магазине у дома, в достаточной степени законодательно урегулирована", – подытоживает эксперт.

"В целом нужно помнить основной принцип, изложенный в Предпринимательском кодексе: "предпринимательская деятельность может быть ограничена исключительно законами". Или, чуть иначе: "разрешено все, что не запрещено". Есть и другой принцип, лежащий в основе отдельных актов Евросоюза – в частности, Digital Services Act, который использовался для разработки законопроекта – what is illegal offline, should be illegal online – "все, что незаконно оффлайн, должно быть незаконно онлайн". Елена Бычкова

Как не устареть новому

Несмотря на то, что основная цель законопроекта – урегулировать контент на отдельных интернет-ресурсах, он разработан как основной закон, который будет регулировать деятельность онлайн-платформ и дает их определение. В то же время в некоторых уже действующих казахстанских НПА используются другие названия, которые тоже применимы к онлайн-платформам: электронная торговая площадка, электронная рекламная площадка. Как разрешить это противоречие? Может, стоит вообще отказаться от термина онлайн-платформа (и некоторых других)? Но тогда нужно переделывать законопроект, причем кардинально, и начинать с названия.

"Прежде всего, у меня нет таких предложений, и я не планирую давать предложения законодателям и разработчику о том, как нужно менять закон, он уже практически принят. Тем не менее... Закон действительно сформулирован как основной закон, который будет регулировать деятельность онлайн-платформ. Но онлайн-платформы не вне регулирования – к деятельности, которая ведется посредством платформ или сайтов или вообще в Интернете (большой разницы нет в данном случае), также действует все применимое законодательство – о предпринимательской деятельности, о цифровизации, о персональных данных, о кибербезопасности и прочем". Елена Бычкова

"На платформах может одновременно вестись много видов деятельности и к ним будет применяться разное законодательство. Имеет смысл в качестве объекта регулирования выделять не платформу, а вид деятельности. В частности, в законопроекте это – деятельность по размещению определенного рода контента, который размещают сами пользователи платформы: рекламного, в отношении третьих лиц и пр.

Я писала в своем комментарии о том, что понятие онлайн-платформ в законопроекте сформулировано своеобразно, через опции платформы: создание личного кабинета и возможность размещения там контента владельцем аккаунта самостоятельно. Но при этом акцент сделан именно на публичный контент, именно поэтому исключены из регулирования законопроектом платформы электронной коммерции", – говорит управляющий директор ОЮЛ "Ассоциация Цифровой Казахстан" Елена Бычкова.

"Но цифровая среда – сфера быстро меняющаяся и через какое-то время пользователям может быть предложен иной способ размещения контента: не через личный кабинет, а как-то иначе. Что тогда последует с точки зрения регулирования – закон будет не применим в отношении таких "новых" платформ?", – задается вопросом эксперт.

"Еще один момент. В казахстанском законодательстве уже есть ряд актов, где используются понятия, по сути обозначающие платформы – интернет-площадки, интернет-торговые площадки, интернет-рекламные площадки… Рано или поздно в антимонопольное законодательство будет внесено понятие "цифровая платформа", поскольку цифровые платформы и в особенности цифровые гиганты (gatekeepers) в силу своего значительного влияния на конкуренцию интересуют, прежде всего, антимонопольных регуляторов. Антимонопольное законодательство будет применимо ко всем видам цифровых платформ, к которым относятся браузеры, поисковики, агрегаторы, социальные сети … Как будут соотносится понятия онлайн-платформа и цифровая платформа?" Елена Бычкова

Понятие цифровой платформы, возможно, будет использовано и в Цифровом кодексе РК – на сайте госзакупок была выложена предварительная структура документа, где такой раздел был указан.

Как язык закона соотносится с языком "цифр"

Эксперт говорит о Цифровом кодексе. Что это за будущий документ: какие еще НПА, целиком или отдельные нормы из других документов, а также будущие – могут в него войти?

"Концепцией правовой политики до 2030 года, утвержденной указом Президента РК, определена задача по кодификации казахстанского законодательства в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи, обработки данных, цифровых активов, автоматизации промышленности, информационной безопасности, машинного обучения и искусственного интеллекта, защиты прав субъектов персональных данных. Соответственно, НПА, регулирующие эти сферы, и должны быть поглощены Цифровым кодексом. Но его проекта еще официально не было представлено". Елена Бычкова

Эксперт в своем комментарии также рассказала о том, что сейчас из казахстанских ресурсов лишь один полностью соответствует дефиниции "онлайн-платформа" в определении, использованном в Законопроекте – Aitu. Значит ли это, что фактически законопроект подготовлен как инструмент для работы государства с иностранными цифровыми платформами? Тогда почему разработчик не взял за основу терминологию как самих иностранных сервисов, так и зарубежных законов, регулирующих соответствующую сферу? Почему?

"Ну, сейчас в полной мере один, а завтра появится еще один или 10. Разработчики такого вида платформ будут при разработке правил для пользователей использовать его нормы. Это вопрос текущего момента – сейчас казахстанцы, как и большинство пользователей в мире) имеют свои аккаунты на таких платформах как Facebook, Instagram, Tik Tok и пр. И скорее всего так будет всегда, вель цель этих платформ, как и цель самого Интернета, где они функционируют – дать возможность общаться, продвигать свои идеи, делиться мыслями, фото и пр. людям around the world". Елена Бычкова

"Вопрос, почему разработчик не использовал те определения опций платформ (спонсорский контент, публичное сообщество, аккаунт и пр.), а также не изучил правила сообществ, которые уже давно применяются платформами типа соцсетей…. Я не могу ответить на этот вопрос. Но я бы пошла именно таким путем", – говорит эксперт.

В консультативном документе регуляторной политики (КДРП) – документе, которым обосновывается необходимость разработки законопроектов – сказано, что разработчик основывался на Digital Services Act и даже пытается гармонизировать казахстанское законодательство с указанным документом. Что это за документ – Digital Services Act, на который ориентировался разработчик?

"Digital Services Act (Акт о цифровых сервисах) – это один из актов, входящий в пакет актов цифровой стратегии Евросоюза A Europe Fit for the Digital Age, наряду с такими актами как Digital Markets Act ( Акт о цифровых рынках) и Data Governance Act (Акт об управлении данными)". Елена Бычкова

"Как указано на сайте Еврокомиссии, DSA и DMA разработаны с целью создать безопасное цифровое пространство, где фундаментальные права пользователей будут защищены и будут установлены равные условия для бизнеса.

DSA разработан в целях защиты цифровой среды от распространения незаконного контента и защиты фундаментальных прав пользователей (прав, установленных конституцией). DMA принят в отношении так называемых "gatekeeper platform" и устанавливает правила для конкурентного их поведения, соблюдение которых гарантирует, что гейткиперы не злоупотребляют своим положением".

"Это первые акты в сфере регулирования цифровой среды такого уровня и, безусловно, правильно, что разработчики использовали его как некоторую основу для законопроекта. Учитывая, что уже есть такие международные акты, а цифровая среда имеет глобальный характер, изучать и правильно имплементировать положения таких актов важно. Но тут возникает другой вопрос, который я также поднимала в своей статье – вопрос исполнимости положений законопроекта иностранными платформами и цифровыми гигантами". Елена Бычкова

Ранее Zakon.kz. опубликовал статью, что попутно с законопроектом "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", депутаты также рассматривали законопроект "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы". Тем самым в Казахстане вводят ответственность за распространение ложной информации (статья 456-2 КоАП в проекте). Прежде УК и КоАП наказывали только за заведомую ложь.