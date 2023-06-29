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Как будут ходить автобусы в Астане на длинных выходных

График движения автобусов в Астане 6-9 июля 2023 года Фото: Zakon.kz
ТОО "City Transportation Systems" 29 июня распространило информацию о графике движения общественного транспорта в выходные дни 6-9 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации "City Transportation Systems", для оптимального обслуживания населения на длинных выходных в Астане приняли следующее расписание движения автобусов:

1 июля – расписание буднего дня;
6 и 7 июля – субботнее расписание;
8 и 9 июля – обычное расписание выходного дня.

Астанчан просят заранее планировать маршруты с учетом этой информации.

Ранее стало известно, что на одной из улиц Астаны ввели одностороннее движение.

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