Как будут ходить автобусы в Астане на длинных выходных
Фото: Zakon.kz
ТОО "City Transportation Systems" 29 июня распространило информацию о графике движения общественного транспорта в выходные дни 6-9 июля, сообщает Zakon.kz.
По информации "City Transportation Systems", для оптимального обслуживания населения на длинных выходных в Астане приняли следующее расписание движения автобусов:
1 июля – расписание буднего дня;
6 и 7 июля – субботнее расписание;
8 и 9 июля – обычное расписание выходного дня.
Астанчан просят заранее планировать маршруты с учетом этой информации.
Ранее стало известно, что на одной из улиц Астаны ввели одностороннее движение.
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