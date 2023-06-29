Как будут ходить автобусы в Астане на длинных выходных

ТОО "City Transportation Systems" 29 июня распространило информацию о графике движения общественного транспорта в выходные дни 6-9 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации "City Transportation Systems", для оптимального обслуживания населения на длинных выходных в Астане приняли следующее расписание движения автобусов:

1 июля – расписание буднего дня;

6 и 7 июля – субботнее расписание;

8 и 9 июля – обычное расписание выходного дня.

Астанчан просят заранее планировать маршруты с учетом этой информации.

Ранее стало известно, что на одной из улиц Астаны ввели одностороннее движение.