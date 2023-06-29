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Отборочные турниры по борьбе: финалисты поедут на Олимпиаду в Париже

Стали известны отборочные турниры по борьбе, победители которых поедут на ОИ-2024 Фото: UWW
Определились отборочные турниры по видам борьбы, на которых разыграют путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Отбор будет состоять из трех этапов, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Казахстана, первым отборочным этапом станет чемпионат мира в Белграде (16-24 сентября 2023 года). В столице Сербии разыграют первые пять лицензий в каждой весовой категории, включенной в программу Олимпийских игр. Борцы, которые проиграют в малых финалах за бронзовые медали, проведут дополнительную встречу: ее победитель получит пятую по счету лицензию.

Следующие два этапа отбора на ОИ-2024 пройдут уже в следующем году. Столица Кыргызстана 19-21 апреля 2024 года примет азиатский квалификационный турнир, где обладателями лицензий станут два финалиста в каждой весовой категории.

Заключительный этап отбора на Олимпиаду пройдет 9-12 мая в турецком Стамбуле. Там разыграют последние три путевки. Борцы, занявшие третьи места, проведут дополнительную встречу, по итогу которой определят последнего участника Олимпийских игр. Таким образом, как и в Токио, в каждой весовой категории выступят 16 лучших борцов планеты.

Лицензии в олимпийских видах спортивной борьбы носят неименной характер. Их обладателями становятся национальные федерации, которые официально входят в Международную федерацию борьбы (UWW).

В программу Олимпиады в Париже входят греко-римская, вольная и женская борьба в шести весовых категориях.

Чемпионат Азии по борьбе завершился в Астане 14 апреля 2023 года.

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