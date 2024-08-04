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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже 5 августа

Расписание выступлений на Олимпиаде-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 03:01 Фото: pixabay
5 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже казахстанцы выступят в трех видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Посмотреть выступления наших соотечественников в прямом эфире можно будет на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".

Расписание выглядит так:

  • 12:00 Стендовая стрельба. Скит. Смешанные командные соревнования. Квалификация. Матч за "бронзу", финал –18:00

Сборная Казахстана (Эдуард Ещенко, Асем Орынбай)

  • 15:50 Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Утешительный раунд. Женщины. Полуфинал – 23:45

Ольга Сафронова

  • 18:00 Греко-римская борьба. 60 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал – 00:00

Айдос Султангали

  • 18:00 Греко-римская борьба. 130 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал – 00:00

Алимхан Сыздыков.

Ранее сообщалось, что Министерство туризма и спорта подвело итоги девятого дня соревнований.

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