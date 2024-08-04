Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже 5 августа
Фото: pixabay
5 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже казахстанцы выступят в трех видах спорта, сообщает Zakon.kz.
Посмотреть выступления наших соотечественников в прямом эфире можно будет на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".
Расписание выглядит так:
- 12:00 Стендовая стрельба. Скит. Смешанные командные соревнования. Квалификация. Матч за "бронзу", финал –18:00
Сборная Казахстана (Эдуард Ещенко, Асем Орынбай)
- 15:50 Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Утешительный раунд. Женщины. Полуфинал – 23:45
Ольга Сафронова
- 18:00 Греко-римская борьба. 60 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал – 00:00
Айдос Султангали
- 18:00 Греко-римская борьба. 130 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал – 00:00
Алимхан Сыздыков.
Ранее сообщалось, что Министерство туризма и спорта подвело итоги девятого дня соревнований.
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