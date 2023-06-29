Джо Байден использует СиПАП-аппарат для лечения апноэ во сне

Президент Байден использует аппарат СиПАП-аппарат для лечения апноэ во сне, потенциально серьезного заболевания, при котором дыхание может остановиться во время сна, сообщает Zakon.kz.

В Белом доме подтвердили использование президентом аппарата после того, как журналисты спросили о линиях на лице президента во время его выступления на лужайке Белого дома, сообщает New York Post.

Фотографы Белого дома заметили едва заметные морщины на лице Байдена во время других недавних мероприятий, но явные следы вызвали спекуляции в соцсетях, и многие пользователи таких аппаратов поделились, что просыпаются с похожими следами на лице.



"С 2008 года президент раскрывает свою историю апноэ во сне в тщательных медицинских отчетах. Он использовал CPAP-аппарат прошлой ночью, что является обычным для людей с такой историей". пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс

Хотя Байден признал наличие проблем с апноэ сна в 2008 году, в отчете о его здоровье за 2019 год, составленном врачом доктором Кевином О'Коннором, Байден охарактеризован как "здоровый" и "энергичный", и создается впечатление, что апноэ сна больше не вызывает беспокойства.

"Обструктивное апноэ сна (ОСА) рассматривалось, но его симптомы значительно улучшились после операций на синусах и носовых ходах". лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор

Апноэ сна является причиной около 38 тыс. смертей в США ежегодно.