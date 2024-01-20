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Храп во сне сокращает продолжительность жизни – эксперт

храп Фото: pixabay
Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, к каким нарушениям в организме может приводить апноэ – кратковременная остановка дыхания во сне, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию иркутских врачей, пишет издание aif.ru, храп приводит к ухудшению работы мозга.

Отмечается, что Бузунов, как и специалисты из Иркутска, связал храп с преждевременным старением мозга, отметив, что апноэ приводит к снижению содержания кислорода в крови.

"Представьте себе, человек восемь часов спит, за это время у него происходит 500-600 остановок дыхания с последующими всхрапываниями. То есть четыре-пять часов суммарно он не дышит. А у нас все процессы восстановления организма – его физического и психического состояния – происходят преимущественно во сне: накопление энергии, удаление продуктов распада из мозга (одна из теорий сейчас), настройка работы функций внутренних органов и систем", – объяснил сомнолог.

Он также добавил, если нарушен сон, не восстанавливается не только мозг, но и весь организм.

Мозг, по словам специалиста, – это энергоемкий орган, который потребляет практически треть всей крови в организме для своей нормальной жизнедеятельности.

"Хроническое нарушение сна, которое отмечается при апноэ сна, не просто приводит к старению мозга, а еще и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых, метаболических, неврологических нарушений. И в итоге сокращает продолжительность жизни и существенно ухудшает качество жизни", – отметил профессор.

Ранее сообщалось, что около 10% населения всего мира сталкивается с проблемой храпа. Обычно храп указывает на наличие тревожных изменений в организме человека. Иногда сам храп часто является опасным для здоровья, особенно когда сопровождается громкими звуками и вызывает паузы в дыхании.

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