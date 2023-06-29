Мороженое в Казахстане за год подорожало на треть

Цены на мороженое в Казахстане резко выросли. По итогам мая они выросли на 5% за месяц, а за год увеличились почти на 33%, сообщает Zakon.kz.

"В разрезе регионов РК месячное удорожание составляло от 1,1% в Алматы до 19,7% в Туркестанской области. Заметный рост цен на мороженое также зафиксирован в Алматинской области (на 18,2%) и Астане (на 10,9%). При этом в пяти регионах РК цены не изменились: в Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", – пишет Energyprom.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 29 июня, в Казахстане дорожает мороженое. В некоторых регионах цены на это лакомство увеличились особенно заметно.

За год цены на мороженое выросли сразу на 32,7%. Это самый высокий майский показатель подорожания за все последние годы. Для сравнения, в мае 2022-го цены на мороженое выросли на 15,2% год к году.



Дороже всего мороженое за год стало в ЗКО. Там цены подскочили на 79,7%. Следом идут Астана (+68,4%) и Алматинская область (+44,7%). Меньше всего цены выросли в Павлодарской, Абайской областях и в Алматы.

О том, когда мороженое может оказаться опасным и на что нужно обратить внимание при его покупке, можно прочесть здесь.