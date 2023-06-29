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Будут ли искать имущество семьи Назарбаева за рубежом, ответили в Генпрокуратуре

Казахстан Назарбаев активы Фото: elbasy.kz
Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах Сената 29 июня ответил на вопрос журналистов, будут ли искать имущество семьи экс-президента Нурсултана Назарбаева за рубежом после того, как примут закон о возврате незаконно приобретенных активов, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что персонально фамилии предпочитает не распространять. Но в законе четко определены критерии субъектов, которых будет проверять Генпрокуратура.

"Если эта фамилия, которую вы называете, члены этой семьи под эти критерии подпадут, безусловно, на них этот закон будет распространяться".Улан Байжанов

Депутаты Сената 29 июня одобрили закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующие поправки к нему.

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