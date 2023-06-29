В Генпрокуратуре рассказали, как будут искать незаконно приобретенные активы

Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах Сената 29 июня ответил на вопросы журналистов, как ведомство будет искать незаконно приобретенные активы, сообщает Zakon.kz.

Речь шла об одобренном сенаторами законопроекте по возврату незаконно приобретенных активов. Сколько сейчас людей в разработке у Генпрокуратуры, Улан Байжанов говорить отказался.

"Сколько в разработке – не скажу. Некоторые нюансы нашей работы вам необязательно знать. Понятно, что на первом этапе идет вся открытая информация, которая имеется. Есть аналитические записки, справки и разработки оперативно-розыскного характера, есть запросы, есть информация граждан, заявления, печатные материалы. Все это будет использоваться. Есть и те материалы, которые госорганы в рамках осуществления своих прямых функций, в том числе контроль-надзорных, когда наталкиваются на те или иные нарушения, нам передают". Улан Байжанов

Журналисты также попросили его высказать мнение, насколько справедливо, что добровольно вернувших активы хотят прощать в Казахстане и не привлекать к ответственности за преступление – незаконно приобретенное имущество.

"Преступником у нас может назвать человека только суд. Ни одно лицо вы не можете сегодня назвать преступником. Для того, чтобы признать виновным человека, нужно провести тщательное расследование. Возбудить уголовное дело, провести расследование, передать дело в суд, чтобы он исследовал все обстоятельства дела. Установил, что глубоко и всесторонне рассмотрены все обстоятельства. И признал его виновным. И только после этого вы можете назвать человека преступником". Улан Байжанов

Депутаты Сената одобрили закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующие поправки к нему.

