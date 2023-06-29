Из-за неявки адвоката подсудимого Кудебаева рассмотрение апелляционной жалобы отложили
28 апреля судьей Талдыкорганского городского суда Абдиллой Умбетаем экг-глава ДП Алматинской области был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
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Председатель областной коллегии по уголовным делам Ержан Кененбаев объявил, что адвокатом Маратом Рахимбаевым было подано ходатайство о переносе судебных слушаний, так как он был занят на другом процессе в Павлодаре.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на то, что все участники процесса согласились с удовлетворением ходатайства, председатель коллегии Ержан Кенебаев высказал общественному защитнику (супруге Кудебаева) недовольство. Он отметил, что уголовное дело состоит из 27 томов, три из которых относятся к секретным документам. Без личного присутствия адвоката апелляция рассматриваться не может.
Также он добавил, что на следующем заседании будет решаться вопрос – будет ли работать коллегия в открытом или закрытом режиме.
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Ранее сообщалось, что состоявшийся 28 апреля приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно.