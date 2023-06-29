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В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды

В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды (НФС-3). Это позволит дать городу 35 тыс. кубометров воды в сутки, что полностью снимет вопрос дефицита воды в городе, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, завершены строительно-монтажные работы, проведены гидроиспытания. Завершаются пуско-наладочные работы, ведется тестирование системы водоподготовки, передает официальный сайт столичного акимата.

В августе планируется запустить второй этап НФС-3, что вкупе с первым даст более 100 тыс. кубов воды в сутки. Ранее в городе было завершено строительство и запущен водовод, который позволил увеличить давление воды и обеспечить стабильность работы системы.

В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и расширения мощностей НФС в жилом массиве Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны в перспективе.


Также для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения ведется строительство двух газовых тепловых станций ("Туран", "Юго-Восток"). Также ведутся работы на ТЭЦ-3, строительство которой затянулось. Данные объекты планируется завершить до нового отопительного сезона.

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Ранее руководитель Управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов заявил, что вопрос с дефицитом воды в столице акимат решит к концу июня.

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