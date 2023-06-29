Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Похищенное во время январских событий оружие нашли на кладбище в Таразе

Возле кладбища в Таразе нашли оружие, похищенное во время январских событий Фото: ДП Жамбылской области
Сотрудники полиции нашли на кладбище в Жамбылской области три мешка с оружием и боеприпасами. Идет досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники УПН ДП Жамбылской области 27 июня обнаружили возле кладбища по ул. Махамбет Батыра в Таразе три полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами, сообщили в региональном департаменте полиции 29 июня.

"Из мешков изъяли самозарядный гладкоствольный карабин марки "Сайга 410" с тремя боеприпасами 10,25 мм калибра, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ КА" 16 мм калибра, одноствольный гладкоствольный винчестер марки Hatsan 12 мм калибра, похищенное со склада ДП Жамбылской области, а также одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ 17" 16 мм калибра со стертыми заводскими номерами", – говорится в сообщении полиции.

По этому факту начали досудебное расследование по ст. 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Ранее жителя Алматинской области задержали по подозрению в хранении оружия, похищенного во время январских беспорядков 2022 года.

Читайте также

Массовое отравление в Кентау: количество пострадавших выросло до 92 человек

Почему в Талдыкоргане висел порванный главный флаг, объяснили в акимате

В Актобе подросток на скутере погиб в ДТП

Никита Дробны
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Останки погибших в батискафе "Титан" нашли военные США
Витамин D: как распознать дефицит
Витамин D: как распознать дефицит
Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток
Семерых полицейских из Алматы и Алматинской области подозревают в получении взяток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления