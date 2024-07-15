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В Астане участок улицы перекрыли на месяц

В Астане перекроют участок дороги, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:20 Фото: pexels
В Астане участок улицы Бухар Жырау с 15 июля 2024 года перекрыли на месяц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, будут вестись работы по расширению проезжей части по улице Бухар Жырау на подходе к проспекту Кабанбай батыра.

"В этой связи с 15 июля по 15 августа текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом сам проспект Кабанбай батыра будет открыт, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим к Бухар Жырау улицам", – говорится в сообщении.
Участок улицы перекрыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:20

Фото: Управление транспорта Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что с 07:00 15 июля до 07:00 16 июля перекрыли полностью участок по переулку Келешек от проспекта Тлендиева до улицы Жанаконыс.

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