В ВКО сотрудники КХ отпилили у марала рога и пили его кровь

В социальных сетях распространяется видео, на котором работники одного из крестьянских хозяйств ВКО отпиливают рога марала и дают пить кровь животного людям. Как пояснили полицейские и чиновники, нарушений в этом нет, сообщает Zakon.kz.

На видео запечатлен момент отпиливания рогов у марала. Животное крепко зафиксировано специальным приспособлением. После того как рога снимают, люди подставляют стаканчики, чтобы наполнить их кровью, затем пьют ее.

"Эти нелюди спилили рога живому маралу. Кровь хлещет из них. Собирают кровь в одноразовые стаканы и дают пить их людям, которые думают, что в нем есть исцеление от болезней. Это дикость. Это зверство. Это антигуманно. Это антиморально. Это преступление", – гласит описание под видео.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку на наличие у крестьянского хозяйства, где было записано видео, разрешительных документов на содержание животных, то есть маралов, и в дальнейшем реализации их продукции. Как выяснилось, нарушений обнаружено не было.

"Согласно подтверждению о присвоении учетного номера объекту производства, выданного ветеринарным отделом Катон-Карагайского района, у крестьянского хозяйства имеется разрешение на осуществление деятельности по переработке продукции и сырья животного происхождения. В их действиях состава уголовного или административного правонарушения не усматривается", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В акимате региона отметили, что кровь марала богата различными биологически активными соединениями, влияющими на функции практически всех органов и систем. Продукт содержит необходимые для нормального функционирования организма микроэлементы – магний, железо, калий, натрий, цинк. Содержит полезные фосфолипиды и триглицериды, а также аминокислоты аргинин и метионин.

"В весенние месяцы у маралов происходит процесс сбрасывания рогов. Это естественный процесс. Поэтому рога обрезают до их выпадения естественным путем. Сам процесс резки занимает всего несколько секунд. Затем место среза обрабатывают антисептиком, делают необходимые прививки и отправляют в стадо до следующего года", – ответили в пресс-службе акимата Восточно- Казахстанской области.

Стоимость рогов марала составляет три тысячи долларов. Несмотря на то, что в Новой Зеландии, США и Китае разводят миллионы маралов, лечебные свойства есть только у алтайских маралов. На протяжении многих веков кровь этого животного использовалась для укрепления здоровья.

Ранее сообщалось, о том, что на казахстанское побережье Каспия практический каждый год выбрасывает тушки мертвых рыб и тюленей. В большинстве случаев обстоятельства гибели остаются неизвестными.