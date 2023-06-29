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Апелляционный суд признал законным приговор Жанболату Мамаю

Апелляционный суд признал законным приговор Фото: Facebook/Zhanbolat Mamay
Апелляционный суд оставил без изменений приговор Жанболату Мамаю, сообщает Zakon.kz.
"М. с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, по мотиву побуждения граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии и достижения мнимого карьерного роста в оппозиционной среде, преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микро кредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями", - говорится сообщении суда города Алматы.

Далее отмечается, что выступая от незарегистрированной партии 04.01.2022 года понимая социальную напряженность в стране, организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" города Алматы незаконный митинг, своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории города, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

  • При назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись.
  • М. признан виновным.
  • При этом за оскорбление представителей власти - производство прекращено в связи с истечением срока давности.
  • За распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков на основании ст.63 УК назначено лишение свободы на 6 лет - условно, с лишением права на занятие общественно – политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет.
  • М. не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционной инстанции.

Апелляционной коллегией Алматинского городского суда от 29 июня 2023 года приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

10 апреля в Алматы Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно с лишением права заниматься публицистической деятельностью.

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