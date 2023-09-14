Приговор Арыстанбеку Мухамедиулы оставили без изменений

14 сентября 2023 года апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений приговор в отношении бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает Zakon.kz.

Решение коллегии озвучил председательствующий судья Мурат Солтыбаев.

"Вина Мухамедиулы, Нуразхан, Кошенова, Садвакасовой доказана полностью. Приведенные осужденными и их защитниками в апелляционных жалобах доводы являлись предметом исследования судебной инстанции и подтверждений не нашли. Всем доказательствам судом дана надлежащая оценка. Оснований для оправдания осужденных или переквалификации их действий не усматривается". Мурат Солтыбаев

В то же время апелляционная коллегия изменила приговор межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны от 20 июня 2023 года в отношении Айым Садвакасовой.

"В соответствии со статьей 74 ч 1 УКРК исполнение назначенного наказания Садвакасовой по статье 28 части 5 и статье 189 части 4 пункта 2 УК РК в виде 7 лет лишения свободы отсрочить н 5 лет. Меру пресечения в отношении Садвакасовой отменить, освободить из-под стражи немедленно". Мурат Солтыбаев

Коллегия согласилась с необходимостью отсрочки наказания Садвакасовой, поскольку она является матерью-одиночкой. Решение принято в интересах ее малолетнего ребенка. Теперь Айым Садвакасова обязана явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет. Если она нарушит требования статьи 74 ч. 2 УКРК (откажется от ребенка, будет уклоняться от его воспитания или нарушает общественный порядок после двукратного письменного предупреждения), отсрочка будет отменена и она будет помещена в учреждение средней степени безопасности.

20 июня 2023 года бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к восьми годам. Его признали виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ("Организация преступления") УК РК и п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере") УК РК.

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Бывшего директора Национального музея осудили за хищение денежных средств на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека" при пособничестве его бывшего заместителя Алмаза Нуразхана и двух других обвиняемых – Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой: