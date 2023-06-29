Библиотеки Казахстана сделали привлекательными для детей

В библиотеках страны имеется в настоящее время 130 миллионов книг, но только более 40 миллионов из них являются художественной литературой. В Казахстане хотят расширить библиотечный фонд, чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению, сообщает Zakon.kz.

На данную проблему на втором заседании Национального курултая указал президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу. По его словам, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. В этой связи глава государства указал на важность пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг.

"В идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание. Не секрет, что на казахстанском рынке доминирует зарубежная продукция из других стран – около 90% художественной литературы поступает к нам из-за границы. К чему может привести такая тенденция понятно без слов. Очень важно выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам. Нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу...Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг. Я понимаю, что это очень сложно, особенно в эпоху социальных сетей. Но нам надо заниматься данным вопросом. Другого пути нет. Поэтому поручаю приступить к реализации новой программы "Детская библиотека". Следует сформировать специальный список книг, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы. Произведения из этого перечня должны быть доступны для всех детей", - сказал тогда Президент.

Глава государства также заявил, что на сегодняшний день в школьных библиотеках страны имеется 130 миллионов книг. Однако доля художественной литературы среди них, по его словам, незначительна. Детальный анализ ситуации представила Zakon.kz директор республиканской научно-педагогической библиотеки Министерство просвещения РК Алия Сайдембаева.

"Сегодня в школьных библиотеках республики насчитывается 130 миллионов книг. Но только более 40 миллионов из них являются художественной литературой. Это очень низкий показатель. Для улучшения ситуации Министерство просвещения представляет новую программу "Детская библиотека". Список книг, вошедший в проект, составлялся экспертами из числа сотрудников Института литературы и искусства им. М. Ауэзова НАН РК, Института востоковедения им. Р. Сулейменова, выдающихся поэтов и писателей, школьных учителей и библиотекарей всех регионов. При формировании списка также учитывались результаты опроса, проведенного среди учителей", - сообщила она.

В результате в этот перечень вошли избранные произведения отечественной (76%) и мировой литературы (24%).

Предлагаемый проект, по словам спикера, будет способствовать планомерному развитию книжного фонда библиотек школ, колледжей, высших учебных заведений и библиотек.

К слову, республиканская научно-педагогическая библиотека имеет 90-летнюю историю. Она была создана еще в 1932 году как библиотека Министерства просвещения для хранения и развития методической литературы, а также методологического сопровождения библиотек организаций образования всех уровней, которая впоследствии и стала РНПБ МП РК.

"В настоящее время РНПБ МП РК является единственной в республике отраслевой библиотекой образовательно-педагогического профиля, основным республиканским хранилищем отечественной учебной, методической и научно-педагогической литературы, республиканским центром отраслевой педагогической библиографии, координационным и научно-методическим центром, отвечающим за нормативно-правовое обеспечение библиотек системы образования", - говорит Алия Сайдембаева.

По ее словам, важным направлением деятельности РНПБ МП РК сегодня является также организация деятельности библиотек школ по привитию у детей любви к чтению художественной литературы, повышению уровня читательской культуры обучающихся и роста их читательской активности, возвращения традиций семейного чтения.

"Значительное содействие в данную работу вносит проект "Читающая школа", созданный в рамках реализации поручений Президента, данных 22 октября 2020 года на IV заседании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. Целями и задачами данного проекта являются пропаганда лучших произведений отечественной и зарубежной художественной литературы, повышение читательской компетентности обучающихся, выработка у учащихся художественного вкуса, навыков грамотной речи и творческого воображения. Школьные библиотеки Казахстана активно участвуют в реализации проекта "Читающая школа", - заверила она.

Одним из направлений работы является также проведение массовых мероприятий в целях приобщения учащихся к чтению. В целом по республике проведено 75 836 мероприятий, основную часть которых составили внутришкольные мероприятия. Наибольшее количество мероприятий проведено в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.

"Библиотекари проводят как традиционные, так и инновационные формы мероприятий, находят необычные формы проведения мероприятий. К примеру, в Жарсуской школе Восточно-Казахстанской области провела для учащихся онлайн-встречу "Әдебиет әлеміне – автор көзімен" с поэтами и писателями У.Есдаулетовым, К.Сариным, А.Елгезековым, К.Сегизбаевым в zoom и сети инстаграмм. В селе Сарасу Жамбылской области провели областные Маралтаевские чтения, в которых принял участие и награждал победителей Маралтай Райымбекулы. Проект "Ночная библиотека" был реализован в средней школе "Шекарашы" Восточно-Казахстанской области", - отметила она.

Также, по словам, спикера, РНПБ МП РК инициировала проекты "Чтение на каникулах" и "Чтение на переменах".

В целом, по ее данным "По стране за летние каникулы 2022 года было проведено 5441 мероприятие. 10 августа, ко дню рождения Абая был проведен Республиканский челлендж, количество мероприятий в котором составило 441. Наивысших показателей достигла Абайская область. Ко Дню Республики был проведен челлендж "Моя Республика", в котором приняли участие свыше 1000 школьников. 20 лауреатам были вручены книги, предоставленные Общественным фондом "Мазмундама", а все другие участники получили благодарственные письма. Во время зимних каникул была разработано и направлено в областные управления образования Методика проведения мероприятий в период зимних каникул на казахском и русском языках на тему: "Читаем зимой": за время зимних школьных каникул было проведено 4 800 разнообразных мероприятий.

В 2023 году Республиканская научно-педагогическая библиотека Министерства просвещения Республики Казахстан планирует организовать и провести республиканский конкурс школьных библиотек для популяризации казахской классической литературы на тему: "Читающая школа – успешная школа", - подчеркнула Алия Сайдембаева.

Аналогичные мероприятия проходят и в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан, где есть "Зал детской литературы". Нурбала Текесбаева считает, что не нужно отходить подобных залов, а наоборот в стране его нужно развивать и привлекать молодое поколение.

"Деятельность данного читального зала направлена на помощь, поддержку личности читателя, нацелена на воспитание, образование и всестороннее развитие ребенка. Зал включает абонемент, библиотечный зал и читальный зал. Зал детской литературы обслуживает детей в возрасте от 6 до 14 лет. Для пользования услугами библиотеки необходимо получить читательский билет, для этого необходимо детям предоставить свидетельство о рождении. Для родителей детей есть возможность записаться в библиотеку дистанционно. В зале детской литературы работает Абонемент по выдаче литературы на дом. Книги выдаются домой сроком на две недели, но есть возможность продления до 10 дней", - говорит руководитель Службы обслуживания и регистрации читателей Национальной академической библиотеки Нурбала Текесбаева.

По ее словам, для детей, пользователей информационно-коммуникационными технологиями с 2021 года доступен веб сайт "Danabala.kz", который реализуется на базе Национальной академической библиотеки Республики Казахстан.

"Это единственная электронная библиотека, в которой собраны издания по всем направлениям детской литературы. В нем размещено более 5 тыс. контента по направлениям - художественная литература, сказки, приключения, справочная и познавательная литература для общего развития", - пояснила спикер.

В целом, по ее данным, информационная среда детского зала открывает ребенку все более широкое поле для различных видов активности. Он, в зависимости от возрастных и индивидуальных потребностей, может и поиграть, и пообщаться со сверстниками, заняться школьными уроками и отдохнуть.

"Библиотека также на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на формирование социализации детей, вовлечение молодежи в институт государства и гражданского общества. Кроме того, в библиотеке на бесплатной основе работают клубы: Клуб семейного чтения "Отбасымен оқимыз", клуб отцов и детей "Әке мен бала", клуб любителей чтения произведений Зиры Наурызбаевой "Kazakh club", творческий клуб "Сreative art club", для фанатов фантастики "Fantasy fanclub". Работа семейных клубов по чтению содействует значительной работе ума и сердца, возможности внутрисемейного общения, семейной традиции, организация культурного досуга путем расширения кругозора обучения детей через дискуссии, семейное чтение, мастер-классы, часы разбора книг", - добавила Нурбала Текесбаева.

Также, по ее словам, в национальной библиотеке для детей работает кружок "Кітапқа құштар бала", который направлен на изучение казахской литературы, улучшение красноречия казахского языка, развитие творческих способностей.

Для развития логики здесь же проводятся занятия по шахматам.

А для полезного и результативного летнего отдыха детей Залом детской литературы составлена Программа мероприятий, которая включает "Сказкотерапию", интерактивные и интеллектуальные игры, курсы английского языка и проект "Живая книга".