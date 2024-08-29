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Книги от имени Токаева доставили в сельские библиотеки страны

Библиотеки Казахстана пополнились новыми книгами, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 17:02 Фото: акимат Алматы
Сельские библиотеки Казахстана пополнились сокровищами художественной литературы от имени главы государства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве культуры и информации, в книгохранилища 100 сельских населенных пунктов Казахстана доставили комплекты художественной литературы от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Дар от президента преподнесен в рамках акции "100 книг для сельских библиотек". На Национальном курултае в Атырау глава государства акцентировал внимание на необходимости формирования в Казахстане "читающей нации".

"По сути, читающая страна становится интеллигентной нацией. Мы должны пробудить страсть молодого поколения к книгам", – сказал Касым-Жомарт Токаев на Курултае.

Инициатива президента призвана донести до отдаленных сельских библиотек новейшие произведения отечественной и мировой литературы и повысить интерес подрастающего поколения к чтению.

"Книги от имени главы государства доставлены в села, где родились видные государственные и общественные деятели, ветераны войны, известные писатели и деятели культуры, ученые, внесшие значительный вклад в развитие страны. Библиотечный фонд пополнился на малой родине народных героев Сагадата Нурмагамбетова, казахских героинь Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, талантливого режиссера Шакена Айманова, выдающегося поэта Ильяса Жансугурова, писателя Герольда Бельгера", – сообщили в Минкультуры.

Кроме того, комплекты книг доставили в села имени Шамши Калдаякова, Касыма Аманжолова, Кемеля Акишева, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Абилхана Кастеева, Биржан Сал, Сакена Сейфуллина, Толеу Кобдикова, Кенена Азирбаева и ряд других сел.

Комплект книг включает лучшие произведения казахской и мировой литературы, современную прозу и поэзию, историческую, научно-познавательную, учебную и детскую литературу, комиксы.

Всего 100 селам от имени главы государства передано в дар 10 тыс. книг.

Акцию "100 книг для сельских библиотек" поддерживают государственные деятели, в числе которых председатель сената Парламента Маулен Ашимбаев, руководитель Администрации президента РК Айбек Дадебай, министры, руководители различных организаций и активные граждане.

Акция продолжается.

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