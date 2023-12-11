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Законодательство РК

Токаев подписал закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности

Токаев подписал закон, предусматривающий запрет на сбор копий удостоверений личности Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов", сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств и в других случаях, предусмотренным законодательством.

Вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны.

Предусматривается введение новых механизмов по обеспечению информационной безопасности посредством создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности. Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

Для защиты от мошеннических действий лицам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал "электронного правительства".


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Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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